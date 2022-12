Jaron De Vriese benadert Belgisch record op 200m indoor tot op 3 honderdsten: “Een grote verrassing voor me”

AtletiekHet nationaal indoorseizoen is nog maar enkele weken bezig, maar Jaron De Vriese (18) bewees onmiddellijk al zijn uitstekende vorm. Begin deze week liet hij al een knappe 6.96 op de 60m noteren, maar het was vooral vrijdag dat hij indruk maakte. Tijdens de KAAG Open Meeting in de Gentse Topsporthal knalde hij op de 200m naar een fabelachtige 21.38 en daarmee benaderde hij het nationaal juniorenrecord van Jonathan Borlée tot op drie honderdsten.

Vorige winter sloot Jaron De Vriese zijn indoorseizoen af met 7.03 en 21.63 als besttijden op respectievelijk de 60m en de 200m. Zijn chrono’s tijdens afgelopen zomer deden al vermoeden dat de atleet uit Zingem ook deze winter opnieuw een stuk van zijn persoonlijke records zou gaan afknagen. Deze week vatte hij zijn indoorseizoen aan en dat deed hij meteen met twee topprestaties. Op maandag 26 december dook hij op de 60m met 6.96 voor het eerst onder de zeven seconden. “Dat was een chrono die er wel zat aan te komen, maar ik had die wel zo vroeg in het seizoen nog niet verwacht. Een eerste wedstrijd is altijd nog wat zoeken, maar uiteindelijk verliep die vrij goed. Ook op technisch vlak vond ik het een vrij goeie wedstrijd”, zegt hij.

Belgisch Record

Die snelle 60m was slechts een voorbode van wat er vrijdag nog moest volgen, namelijk zijn eerste 200m van het seizoen. Vanuit baan 5 snelde hij naar een fantastische tijd van 21.38, een verbetering van zijn persoonlijk record met 25 honderdsten, en op amper drie honderdsten van het Belgisch juniorenrecord, dat sinds 2007 op naam staat van Jonathan Borlée. “Dat was een absolute verrassing voor mij. Ook hier had ik opnieuw verwacht een tijd te lopen in de buurt van 21.60, zoals op het einde van vorige winter. Ik had totaal geen rekening gehouden met zo’n snelle chrono en al zeker niet met de benadering van het Belgisch record.”

EK U20

“Het hoofddoel van deze winter is om uiteraard nog sneller te lopen op beide afstanden, maar de focus ligt vooral op de 200m. Meer nog dan op het indoorseizoen, mik ik op de zomer. Dat duurt veel langer en daar liggen meer mogelijkheden”, gaat hij verder.

Jaron De Vriese is nu tweedejaars junior en in zijn jonge carrière nam hij nog geen enkele keer deel aan een internationaal kampioenschap. Als hij gespaard blijft van blessures en hij zijn huidig niveau kan doortrekken, dan zou daar deze zomer wel eens verandering in kunnen komen. “Ik droom uiteraard van een internationaal kampioenschap. Deze zomer staat in principe een EK U20 in Jerusalem op het programma. De limieten zijn daarvoor nog niet bekend, maar als de limiet op de 200m min of meer binnen de mogelijkheden ligt, dan lijkt me dat een heel mooi doel om naartoe te werken,” besluit hij.