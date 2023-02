Jarno Widar wint Kuurne-Brussel-Kuurne: “Ik dacht: wat doe ik me aan?”

Wielrennen junioresJarno Widar (Team Crabbé Dakwerken-CC Chevigny) heeft Kuurne-Brussel-Kuurne bij de juniores gewonnen. De Wellenaar zette een sterke prestatie neer, want hij was bijna twee minuten sneller dan een achtervolgende groep. Omdat de samenwerking in een ontsnapping niet goed was, besloot Widar het zelf te proberen. “Op de kasseien ben ik gegaan. Alleen, al dacht ik op een bepaald moment: wat doe ik me aan? Gelukkig doet de overwinning me alles vergeten”, lacht de Zuid-Limburger.

Jarno Widar schrijft zijn naam bij op de erelijst waarop ook Remco Evenepoel en Cian Uijtdebroeks staan. Geen kleine jongens dus en daar mag Widar trots op zijn. Een jaar geleden pakte Sente Sentjens nog de winst in Kuurne, nu was het de beurt aan een andere Limburger. Jarno Widar is gene gewone. De tweedejaarsjunior toonde in het verleden al dat hij bij de beteren van zijn generatie behoort. Vorig jaar was hij al de beste in Nokere Koerse en de PG Paton in Luxemburg.

Geen toeval

De overwinning in Kuurne was geen toeval, want Widar had een plan. “Voor de start was er wel wat stress, maar ook veel zelfvertrouwen", vertelde hij bij de collega’s van Cyclingsite. “Binnen de ploeg hadden we afgesproken dat ik zou proberen om te ontsnappen op de Tiegemberg. Mijn ploegmaat Victor Vaneeckhoutte heeft me er perfect afgezet.”

Op dat moment is Widar één van de twintig renners voorop, maar technische problemen lijken roet in het eten te strooien. “Ik had problemen met mijn derailleur. Ik kon niet schakelen waardoor ik op het zwaarste verzet aan de kasseien moest beginnen.”

Pech, maar toch blijven gaan

De Zuid-Limburger moest zijn metgezellen laten rijden en leek een kruis te kunnen maken over de koers. “Gelukkig liet de techniek me niet in de steek en kon ik weer aansluiten. Het was de bedoeling om van fiets te wisselen, maar omdat er geen auto’s mochten passeren, zat er niks anders op dan aangepast te schakelen”, aldus Widar, die ondanks zijn technische problemen over uitstekende benen beschikte. “Op de Trieu en daarna op de Kruisberg ben ik aangegaan. Ik deed dat omdat het vooraan niet draaide.”

De rest van de kopgroep wilde aanvankelijk niet lossen, maar toen Widar op de laatste kasseistrook er nog eens een snok aan gaf, had hij wel gewonnen spel.

