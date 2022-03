Jarno Widar wint in sprint met drie Nokere Koerse voor junioren, Steffen De Schuyteneer maakt koprol

voetbal derde nationale B Coach Michiel Doino (KFC Diest) aan de vooravond van de derby tegen KAC Betekom: “Tijd om onszelf nog eens te belonen”

In derde nationale B staat KFC Diest nu stilaan écht wel voor de weken van de waarheid. Het Warandeteam speelde in 2022 vier keer op rij gelijk in eigen stadion. Er was tussendoor nog wel een overwinning bij hekkensluiter Koersel, maar vorige week liep het mis bij Lille United (2-0). Kan het team van coach Michiel Doino zaterdagavond de kentering inluiden in de immer felbevochten derby tegen Betekom?

11 maart