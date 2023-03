Jarno Widar trekt met vertrouwen naar Nokere Koerse: “Ik heb maar één doel: winnen”

Jarno Widar topt de sterke ploeg waarmee Crabbe Dakwerken-CC Chévigny naar Nokere Koerse trekt. Naast Widar is onder meer ook Lars Vanden Heede, die al won in Escanaffles, van de partij. De eerder aangekondigde Nio Vandervorst werd nog vervangen in de geel-zwarte selectie. Vandervorst mikt nu op de Guido Reybrouck Classic van volgend weekend. Widar heeft met zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne alvast een grote vis te pakken, maar hij wil meer.

Perfecte aanpak

Widar speelde in Kuurne met de pedalen, met de tegenstanders, maar ook met zichzelf. Omdat het koersverloop hem niet zinde, trok hij zelf in de aanval. Met nog 35 km te gaan. “Ik wilde het per se, al had ik meteen ook de bedenking wat ik mezelf aangedaan had”, klonk het na afloop. Een gedachte die Widar ook in de aanloop naar Nokere Koerse nog eens in zijn hoofd liet passeren. “Een huzarenstukje? Misschien wel, maar het bleek toen toch de perfecte aanpak om te winnen.”

Sterke concurrentie

Een jaar na zijn overwinning in Nokere, start Jarno Widar opnieuw als één van de favorieten. Misschien wel de grootste favoriet, al is het allicht niet zo dat zijn ploeg het volledige gewicht van de koers moet dragen. Met Acrog Tormans, met Aless Debock, Milan Deceuster en Sente Sentjens, staat er een degelijke Belgische concurrent aan de start. Ook de buitenlandse ploegen zorgen voor een kwaliteitsinjectie. Er zijn delegaties uit Nederland, Noorwegen, Denemarken, Polen en Groot-Brittannië.

Ongetwijfeld heeft Jarno Widar een plan, maar de toch al zwijgzame junior, is er heel duidelijk over. “Een plan? Natuurlijk, maar ik zeg er niks over. Wachten tot de finale zoals in Kuurne? Dat kan, maar net zo goed zou het kunnen dat we van in het begin de wedstrijd hard maken. Uiteindelijk heb ik slechts één doel en dat is winnen.”

