Jarno Widar, Sente Sentjens en Fleur Moors gaan voor goed resultaat in wegrit

Ex-ATP speler Timothy Aerts eenmalig aan de slag bij mannen 2: "De tegenstre­vers schrokken wel even"

Opvallende figuur deze week op het toernooi van Forest Hills: Timothy Aerts, ex-nummer 244 op de wereldranglijst, treedt er aan in de tweede mannenreeks. “Misschien speel ik in september nog het BK +45, maar op een toernooi om de Tennis Tour is dit een eenmalig optreden”, zegt Aerts.