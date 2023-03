Jarno Vinckevleugel en Olse Merksem gaan met hoopgevend punt de interlandbreak in: “Gouden randje rond donkere wolken”

Olse Merksem maakt een moeilijk seizoen mee. De Antwerpenaren waren al een tijdje veroordeeld tot de play-downs in eerste nationale, maar de club van T1 Piotr Konitz wist de voorbije weken het momentum wel wat te keren. Begin februari haalde het aan het eind van de reguliere competitie haar eerste overwinning binnen en afgelopen weekend pakte het met een 24-24-gelijkspel tegen HC Kraainem voor het eerst een punt in de play-downs, die nu even in pauze gaan.

“De prestatiedruk weegt meer en meer op onze schouders”, begint Jarno Vinckevleugel aan zijn relaas. “Wij moeten de komende weken punten pakken, willen wij ons handhaven in eerste nationale. Na een lang en lastig regulier seizoen, met veel blessureleed en een beperkte kern, komen wij nu stilaan boven water. Met een 29-24 nederlaag in Gent op de openingsspeeldag van deze play-downs, kenden we een valse start. Het was dan ook al bijna van ‘moeten’ tegen Kraainem.”

“Een zenuwachtige start resulteerde in een snelle achterstand. Mede dankzij de steun van onze supporters, knokten we ons echter opnieuw in de match, die op een ware thriller uitdraaide. Met een positieve mindset en attractief handbal wisten we uiteindelijk een gelijkspel uit de brand te slepen. Voor mij voelt het aan als een gewonnen punt, want met een jonge ploeg mogen we terugblikken op een volwassen partij, waarin we bij momenten echt zeer goed handbal speelden, een 3-10-achterstand ophaalden. Het is uiteindelijk maar één puntje, maar het geeft ons moed voor de komende speeldagen.”

Lot in eigen handen

Gent pakte afgelopen weekend geen punten, zodat Merksem opnieuw tot op twee punten van de voorlaatste plaats komt. “Zo blijven we onze situatie eigen hand hebben”, vervolgt de ervaren doelman. “We blijven in de running om het behoud af te dwingen, en het geloof in eigen kunnen is groot. De sfeer is na onze overwinning tegen Doornik in de reguliere competitie en nu ook na dit puntje tegen Kraainem volledig omgeslagen. Er hangen nog steeds donkere wolken boven onze club, maar ik zie er stilaan een gouden randje omheen.”

De play-downs liggen de komende twee weekend stil omwille van een interlandbreak. “Extra rust komt ons altijd gelegen voor ons, want door onze krappe kern liepen heel wat spelers de voorbije maanden op hun tandvlees. Eind maart wacht ons een verplaatsing naar Doornik. Ze staan aan de leiding in deze play-downs en wonnen al twee keer op rij, maar wij willen onze goede vorm te gelde maken en opnieuw met puntenwinst naar huis gaan”, besluit Vinckevleugel.

Eerste nationale play-downs: EHC Doornik – Olse Merksem op zaterdag 25 maart om 20.15 uur.