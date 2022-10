Jarno Molenberghs trekt met Berg en Dal naar Zoersel: “Ik wil mijn ervaring met de jonge gasten delen”

In de kern van Berg en Dal zit heel wat ervaring. Zo bijvoorbeeld Jarno Molenberghs, die in zijn loopbaan al veel heeft meegemaakt. Ook voor hem was het missen van de promotie vorig seizoen een domper. “Intussen is dat doorgespoeld”, zegt de Limburger. “Maar het heeft even geduurd vooraleer die ontgoocheling weg was. De weken na het verlies van de eerste wedstrijd in de interprovinciale eindronde, heb ik me dikwijls de vraag gesteld waar het plots fout gelopen is. Uiteindelijk is Berg en Dal een club die, zowel op als naast het veld, op nationaal niveau zijn mannetje moet kunnen staan. Maar dat is de harde wet van de sport. Het ergste was dat we geen herkansing kregen.”