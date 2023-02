Jarno Molenberghs speelt met Berg en Dal topper tegen Berlaar Heikant: “Voetjes op de grond houden”

De weg naar de Antwerpse bekerfinale verliep voor het team van trainer Johan Houben uiteindelijk zonder veel problemen. Het was meteen een gelegenheid om de spelers die de voorbije weken minder aan bod kwamen speelgelegenheid te geven. Anderzijds beschikt Berg en Dal over een ruime en evenwaardige kern.

“Het belangrijkste was uiteindelijk de overwinning”, zegt Jarno Molenberghs, die een uur in actie kwam. “Kalfort Puursica is een team dat het in vierde provinciale bijzonder goed doet. Maar er blijft een klasseverschil. Het bereiken van een bekerfinale is zowel voor de club als de spelers speciaal. Het is een kans die je niet elk jaar krijgt. Op dit moment is dat nog ver weg.”

Verschil

Zowel voor Berg en Dal als voor Berlaar Heikant is het duel van zondag heel belangrijk. Wil Heikant een woordje in de titelstrijd mee blijven praten, mag het niet verliezen. Berg en Dal kan op zijn beurt een serieuze concurrent definitief naar de achtergrond verwijzen.

“Dat zijn de wedstrijden waar je als speler naar uitkijkt”, geeft de middenvelder toe. “Bovendien hebben we nog een inhaalwedstrijd, waarmee we onszelf een extra dienst kunnen bewijzen. Maar Heikant is een ploeg die zich na een moeilijke start heel goed heeft herpakt. Er zitten behoorlijk wat spelers met ervaring in de groep. Wij zijn er ons van bewust dat we in de eerste plaats de voeten op de grond moeten houden. Zelfs moest het zondag goed aflopen, is er geen enkele reden tot euforie.”

Ambitie

Berg en Dal heeft zich van bij de start van het seizoen niet weggestoken en steeds gezegd dat de titel dit jaar meer dan zomaar een doel is. “We zitten nu op een punt waarin we alles in eigen handen hebben”, bekijkt de Limburger uit Tessenderlo de stand van zaken. “Een situatie die we zelf hebben afgedwongen. Met de kwaliteiten van deze groep is kampioen spelen een gewettigde ambitie.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal