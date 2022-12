Jarno Molenberghs na de eerste nederlaag Berg en Dal: “Er had nooit mogen gespeeld worden”

Uitgerekend is het laatste duel voor de winterstop, heeft Berg en Dal in eerste provinciale zijn eerste nederlaag (0-1) van het seizoen moeten incasseren. Het waren de buren van De Kempen die de kostbare drie punten mee naar huis namen. Berg en Dal krijgt al vrij snel de kans om zich te herpakken: woensdagavond is er immers de bekerwedstrijd voor eigen volk tegen Antonia.

Bij Berg en Dal waren ze vooral ontgoocheld omdat de ref, ondanks het moeilijk bespeelbare veld, het licht op groen zette en de partij liet doorgaan.

“Naar mijn mening zou een algemene afgelasting op zijn plaats zijn geweest”, zegt Jarno Molenberghs. “Nu krijgen we een foutieve weergave in het algemeen klassement. Als voetballende ploeg waren de omstandigheden zondagnamiddag niet echt in ons voordeel. Dat die eerste nederlaag er ooit zou komen, wisten we. Het is alleen jammer dat het in dergelijke omstandigheden gebeurde. Al was dat uiteraard voor de beide ploegen van toepassing.”

Geen conclusies

In het algemeen klassement heeft de Meerhoutse formatie de leiding moeten afstaan aan Berlaar Heikant, dat onder impuls van trainer Rudy Van Houdt aan een sterk seizoen bezig is. “Op dit ogenblik is het te vroeg om daar stil bij te blijven staan”, zegt de middenvelder. “De achterstand op Heikant bedraagt slechts één punt. Bovendien hebben we één wedstrijd minder gespeeld. Pas na de onderbreking zal de competitie echt van start gaan.”

Beker

Veel winterstop zit er voor de spelers van Berg en Dal niet in. Naast de uitgestelde competitiewedstrijd op het veld van ‘s Gravenwezel-Schilde, die op 8 januari wordt gespeeld, is er woensdagavond om 20 uur nog de bekerwedstrijd. In de achtste finales is Berg en Dal de enige Kempische vertegenwoordiger.

“Wij beschikken over een ploeg die zoveel mogelijk wil winnen”, geeft Molenberghs toe. “De beker is geen tussendoortje. Met de komst van reeksgenoot Antonia staan we voor een serieuze waardemeter. Het wordt afwachten of de trainer een beroep zal doen op zijn ruime kern. We beschikken over pakweg twintig spelers die in aanmerking komen voor een basisplaats.”