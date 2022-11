Jarno Libert en Lierse willen tegen Deinze opnieuw boter bij de vis: “We zullen efficiënt moeten zijn”

Het Lisp was afgelopen donderdag nog eens lekker volgelopen voor de bekermatch tegen Anderlecht. Lierse dreef Anderlecht tot strafschoppen en charmeerde daarbij voetbalminnend België. “Het is echt een speciale week geweest”, opent Jarno Libert. “We zijn trots op de prestatie die we geleverd hebben tegen Anderlecht. Ik denk dat vooraf maar weinig mensen ons kans hadden gegeven om door te stoten. Het is uiteindelijk niet gelukt, maar we hebben wel laten zien waar Lierse voor staat. Jammer van het resultaat, maar dat is voetbal.”