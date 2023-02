Jarno Jourquin (KSV Oudenaarde): “Jong Essevee zal vooral over de grond willen spelen, dat ligt ons beter”

handbal halve finale beker van belgië T2 Robrecht Douven (Sporting Pelt): “We zijn verplicht om bekerfina­le én Final Four te halen”

Donderdagavond wacht in de halve finale van de Beker van België een verplaatsing naar Sprimont voor Sporting Pelt. Op papier een formaliteit. Zaterdagavond is het andere koek, want dan komt topteam Green Park Aalsmeer naar het ‘Dommelhof’. Sporting Pelt is verplicht om te winnen, anders kunnen ze een kruis maken over deelname aan de Final Four.