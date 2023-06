Jarno Jourquin blijft bij KSV Oudenaarde: “Niet zo positief voor mijn ontwikkeling, toch blij dat ik hier kan spelen”

Tennis Belgian Circuit op Tenkie Park: Yana Meermans en Eline Bex bij laatste acht in eigen huis

Het Hasseltse Tenkie Park gaf met de Memorial Borzée deze week het startschot van een reeks zomertoernooien om het Belgian Circuit in Limburg. In eigen huis doen enkele plaatselijke jongeren het uitstekend. Zondag weten we wie op het palmares de opvolgers van Quin Verstegen en Flo Helsen worden.