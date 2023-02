Jarno De Smet en Lierse openen play-offs op veld van leider RWDM: “Vrij, maar strijdvaardig de laatste rechte lijn in”

Tien punten bedraagt de kloof tussen RWDM en Lierse. Ook Beveren en Beerschot gaan de Pallieters nog vooraf in het klassement. Promotie wordt dus een haast onmogelijke opdracht, maar dat was voor het seizoen ook nooit een must op het Lisp.

“Deze play-offs halen, was ons hoofddoel”, legt Jarno De Smet uit. “Nu dat gelukt is, voelen we weinig druk. We gaan vrij, maar strijdvaardig de laatste rechte lijn in. We willen de spreekwoordelijke luis in de pels worden van de echte titelkandidaten. Hopelijk kunnen we RWDM zondag al eens embeteren. We hebben veel zin in deze nacompetitie, want er staan nog een paar leuke affiches op het programma. Voor onszelf en onze supporters gaan we proberen er iets moois van te maken.”

Stabiliteit

De Smet zelf zat dit seizoen lang op de bank, maar na de winterstop kreeg hij dan toch zijn kans. Na de slotmatch van de reguliere competitie loofde trainer Tom Van Imschoot zijn goalie. Van Imschoot was tevreden over de stabiliteit die De Smet had gebracht. “Op het einde hielden we twee keer de nul in twee uiterste belangrijke wedstrijden. Natuurlijk geeft dat vertrouwen aan mezelf en aan heel de ploeg”, glundert De Smet, die komende zomer zijn contract ziet aflopen. “Het is voorlopig onduidelijk wat de toekomst gaat brengen. Het kan nog alle kanten uit. Alleszins komen er nu nog een paar gelegenheden aan om me te tonen.”

Exit Van Imschoot

Wat wel al vaststaat, is dat Tom Van Imschoot volgend seizoen geen trainer meer zal zijn van Lierse. Onlangs kondigde Van Imschoot aan dat hij straks op zoek gaat naar een andere uitdaging. “De spelersgroep had dat niet echt zien komen, maar we moeten de keuze van de coach respecteren”, aldus Jarno De Smet. “Ik denk dat iedereen het er ook over eens is dat hij het hier de afgelopen drie jaar uitstekend heeft gedaan. Met een beperkt budget heeft de trainer knappe resultaten neergezet. Ik ben er ook van overtuigd dat hij tot de laatste minuut alles zal blijven geven voor deze club.”