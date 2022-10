Jarne Vanderpoorten debuteert bij VK Liedekerke: “Eerste basisplaats kwam in alle opzichten zeer onverwacht”

Voetbal eerste provincialeLiedekerke werkt dit weekend de streekderby af tegen Boka United. Trainer Ives Cordier kan een beroep doen op Jarne Vanderpoorten. De verdediger is opnieuw speelklaar en dat mag een klein wonder genoemd worden. In het voorjaar was de Liedekerkenaar nog ex-voetballer, maar intussen vloeide er veel medisch wonderwater door de Dender.

Vorig weekend stond Jarne Vanderpoorten tegen Mazenzele Opwijk een eerste keer in de basis. Voor de supporters was hij een totaal nieuw gezicht en daar heeft de speler begrip voor. “Ik heb al een serieus medisch dossier. Drie jaar geleden kwam ik voor Heist uit in eerste nationale (2018-’19, red.). In september raakte ik geblesseerd aan de ligamenten van de enkel. De revalidatie duurde tot januari. In de daaropvolgende match tegen Geel mocht ik tien minuten invallen. De vreugde was van korte duur, want op de eerste training raakte ik andermaal geblesseerd. Deze keer ging het om de kruisband van de rechterknie. Meteen lag ik negen maanden in de lappenmand.”

Verder leed

Jarne Vanderpoorten verkaste naar Dikkelvenne, waar hij onder trainer Tom De Cock een nieuwe start hoopte te maken. “In november raakte ik opnieuw in de ploeg. Het ging goed tot februari. Toen scheurde de kruisband opnieuw af. Half deze keer, althans zo leek het. Na vijf maanden stond ik opnieuw op het veld. Na een halve training was de kruisband echter volledig af. Opnieuw volgde een revalidatie van negen maanden. Bovendien moest ik bij de opbouw nog afrekenen met ontstekingen aan de patellapees. In samenspraak met de chirurg besloot ik op mijn tweeëntwintigste te stoppen met voetballen.”

Reddingsboei

Kort na Nieuwjaar nam Ives Cordier namens Liedekerke contact op met Jarne Vanderpoorten. “Cordier hield me van bij de jeugd al in de gaten en wou me de kans geven om rustig op te bouwen aan de Heuvelkouter. Daar ben ik dankbaar voor. Mijn eerste basisplaats kwam in alle opzichten zeer onverwacht. Tot nu toe had ik enkel getraind en een paar wedstrijden met de beloften gespeeld. Op zich ging dat wel vlot. Door de schorsing van Maxime Fixelles kwam er plots een plaats vrij en de trainer achtte mij klaar voor het grote werk. Ik heb vijfentachtig minuten gespeeld en nadien geen last gehad. Dit geeft me een goed gevoel. Ik hoop de komende weken gewoon verder te kunnen bevestigen.”

