Jarne Van Grieken rijdt zondag Memorial Philippe Vanconingsloo: “Eerste stuk parcours is interessant”

wielrennen beloftenVijfde in de Kersenronde in het Nederlandse Mierlo, tiende in de Grand Prix Color Code in Bassenge, derde in Gullegem Koerse! Jarne Van Grieken (21) is goed bezig.

Met een ontketende Remco Evenepoel en de snelle Sasha Weemaes mocht laatstejaarsbelofte Jarne Van Grieken dinsdag in Gullegem het podium op. Na een stevige namiddag in het offensief. “Met ploegmaat Stijn Steels en twee andere renners trok Remco Evenepoel in Gullegem vroeg in de aanval”, blikt Van Grieken terug naar de West-Vlaamse profkermiskoers. “Voor het eerste wedstrijduur glipte ik mee in een groep van dertien en sloten we bij de vier vroege vluchters aan. Onmiddellijk besefte ik dat we de finale zouden rijden.”

Wat ook bleek. Veertig kilometer van de streep gaf Evenepoel er een flinke snok aan. “We waren net met een viertal lichtjes weggereden toen ik hem zag aanstormen”, gaat Van Grieken verder. “Hij dreef het tempo nog wat op. Ik kon net aanpikken waardoor we met zes voorop raakten. Twaalf kilometer van de finish gaf Evenepoel er op een strook met de wind op de neus opnieuw een snok aan. Niemand had een antwoord. In de sprint om de tweede plaats raakte ik eerst wat ingesloten, maar net op tijd kon ik me vrijmaken.”

Zondag Waver-Rijmenam

Zodat de pion van Acrog-Tormans met laureaat Evenepoel en nummer twee Weemaes het Gullegemse podium op mocht. Een derde mooie prestatie in een kleine week. “Zowel in Mierlo als Bassenge zat er meer in”, vindt de renner uit Herentals. “In Mierlo moest je als eerste uit de laatste bocht komen. Honderd meter voor die bocht zat ik tweede, maar ik liet me nog overvleugelen. Ik draaide als vijfde uit en eindigde vijfde. En in Bassenge raakte ik op de laatste klim voorop met Lennert Van Eetvelt en een Nederlander. Jammer genoeg stokte de samenwerking en kwam de rest terug.”

Voor Van Grieken staat zondag Waver-Rijmenam of de Memorial Vanconingsloo op de kalender. “Het eerste deel van de koers is interessant”, verwijst hij naar de twee passages op de Moskesstraat (Overijse) en Smeysberg (Huldenberg). “Vanaf kilometer tachtig is het volledig vlak. Op het geaccidenteerde stuk van het traject zal je met twintig, dertig man voorop moeten geraken en hopen dat er geen hergroepering volgt.”

