Jarne Van Grieken mist 51ste Herdenkingsprijs Jempi Monseré door tekenbeet: “Ik weet niet wanneer ik weer kan koersen”

wielrennen beloftenGeen Jarne Van Grieken (21) woensdag in de 51ste Herdenkingsprijs Jean-Pierre Monseré in Retie. Na tekenbeet opgelopen tijdens een stage in de Vogezen heeft de winnaar van vorig jaar nog steeds het juiste gevoel niet te pakken.

Nadat hij eind 2021 vijf regionale wedstrijden won en zich in de profkoersen in Geraardsbergen, Berlare en Zele telkens binnen de top zeven plaatste, leek Jarne Van Grieken op weg om in 2022 de kers op de taart te zetten. Hij begon ook goed aan het seizoen en trok die lijn door tot juni. Hij werd derde in de profkermiskoers in Gullegem waar Remco Evenepoel demonstreerde en vierde in Romsée. Maar op stage in de Vogezen liep het fout.

“Ik was met een goeie conditie vertrokken en dacht met een nog betere vorm terug te keren”, blikt Van Grieken terug. “Door een tekenbeet liep het anders. Eerst kreeg ik tandpijn. Toen dat opgelost was kwam ik eind juli aan de start van de Ronde van Vlaams-Brabant, maar ik kon niet diep gaan. Het gevolg van die tekenbeet, zo bleek. Twaalf dagen antibitioca, drie weken geen competitie. Ik hernam in een kermiskoers en reed een degelijk BK. Door een lekke band verloor ik mijn plaats in de beslissende kopgroep. Maar ik onthield het goeie gevoel en trok naar de Flanders Tomorrow Tour. In de rit met twee passages over de Kemmelberg verloor ik zeven minuten.”

Nog geen contract

Terug naar af dus. Wanneer de pion van Acrog-Tormans opnieuw in competitie zal komen is niet duidelijk. De Herdenkingsprijs Jean-Pierre Monseré woensdag laat hij passeren. “Een vervelende situatie, want je weet niet wanneer alles weer in orde zal zijn”, zucht de laatstejaarsbelofte uit Noorderwijk. “Trainen doe ik wel, maar in het rood gaan mag niet. En het seizoen is bijna voorbij. Voor volgend jaar heb ik niets. Sport Vlaanderen-Baloise toonde interesse, maar ik zal er niet bij zijn. Ik denk nochtans dat ik profwaardig ben. En ik ben bereid om in de schoot van een continentale ploeg nog een jaar alles op alles te zetten. Maar in eigen land zijn er nog weinig teams op dat niveau en in Nederland zitten die ploegen al vol.”

Vervelend voor Van Grieken die in Retie zijn zege van vorig jaar niet kan verdedigen. De Herdenkingsprijs Jean-Pierre Monseré start om 14.20 uur. Na een grote ronde van 68 km worden tien lokale rondjes van 7 km afgewerkt. De afwachtingswedstrijd voor amateurs en masters start om 13.45 uur.

