Jarne Van de Paar wint Wingene Koers: “Driekleur dragen is een droom, winnen in deze trui ook”

“Net voordien probeerden we naar een groepje te springen, ik ook, maar toen ik aansloot moest ik toch even bekomen”, vertelde Van de Paar. “En dan rijden ze eigenlijk dom weg. Eerst een paar man, daarna nog een paar, nadien nog enkele. Zo raakten ze met 21 man voorop. En hebben we het gat moeten dichten. Wat vrij snel lukte want in zo’n grote kopgroep wordt nooit super samengewerkt. Ploegleider Wesley Van Speybroeck was ook even naast ons gekomen om ons te briefen over de situatie. Hij had gelijk, we hadden mee moeten zijn.”