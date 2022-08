Jarne Van de Paar sprint in Massemen het snelst: “Na negen maand miserie doet eerste zege veel deugd”

In een verhakkelde massaspurt zette Jarne Van de Paar in Massemen de tweede rit van de Ronde van Oost-Vlaanderen op zijn naam. Luca De Meester werd tweede en is de nieuwe leider.

In de loop van de tweede etappe van deze Wildiers (e)Bikecenter Tour besliste de jury de deelnemers twee ronden cadeau te geven. Diverse ploegleiders lieten de commissarissen en de wedstrijddokter weten dat enkele renners zich door de hitte niet zo lekker voelden. Op dat moment reden Thomas De Pestel, Kenneth Verstegen en Jado Bleyenberg samen voorop.

“Omdat we geen herhaling van het scenario van donderdag wilden sprong in het begin van de etappe iedereen van onze ploeg mee”, vertelde Lotto-Soudal-spurter Jarne Van de Paar. “Uiteindelijk reed toch een vrij grote groep weg en was niemand mee. Dat gat hebben we onmiddellijk gedicht. Een trio nam voorsprong, achternagezet door een duo, maar die twee geraakten niet voorin. Een vlucht van drie: een ideale situatie!”

Meteen achtervolgen

Tot de jury besliste om het aantal ronden te herleiden van tien naar acht en één bonisprint te schrappen. “Net voor die beslissing duidelijk werd had ik me naar onze volgwagen laten afzakken”, aldus Van de Paar. “Het was een kort gesprek met de ploegleider: we moesten onmiddellijk beginnen achtervolgen op die drie leiders. Wat we tot een goed einde brachten. Met veel draaien en keren en nog een bocht op driehonderd meter van de streep vond ik dit een gevaarlijke finale. Gelukkig zat alles op een lint.”

Leider opgehouden

Toch was er nog een valpartij waardoor leider Michiel Coppens opgehouden werd. Hij bolde met elf seconden achterstand op de mannen die om ritwinst streden over de streep. In de spurt was Van de Paar net iets sneller dan De Meester. Len De Pauw pakte de derde plaats.

“Dit is pas mijn achtste koersdag”, verduidelijkte Van de Paar. “Ik pakte al drie derde plaatsen en nu een eerste zege. Dat doet heel veel deugd. Inderdaad, vorig jaar won ik in Maldegem de slotrit van deze vijfdaagse voor beloften. Daarna ben ik beginnen sukkelen. Ik holde van specialist naar specialist, maar het probleem raakte niet opgelost. Een pees in mijn dijbeen wreef constant over een knobbel. Daaronder zat ook vocht. Wat voor pijn zorgde. Eerst heb ik drie maanden niets mogen doen. Dan rustig opbouwen. In het begin slechts vijf of zes uur fietsen per week. Mentaal was dat bijzonder lastig. Dat ik sta waar ik nu sta had ik niet durven verwachten.”