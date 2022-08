Jarne Van de Paar redt seizoen met Belgische beloftentitel: “Bekroning van anderhalve maand”

Met zestig kilometer te gaan werd het BK in een plooi gelegd. Warre Vangheluwe, Jelle Vermoote en Mauro Verwilt sloegen de handen in elkaar. Veertien achtervolgers sloten bij het trio aan. “Ik zag het gevaar, ik dacht dat die mannen zouden wegblijven”, vertelde Van de Paar. “Robin Orins ging mee met mij, maar hij speelde al snel het ploegenspel. Dat werd link. Voorin liet Luca Van Boven zich uitzakken. Zo geraakten Orins en ik in de kopgroep. Daarna deden mijn ploegmaats Luca Van Boven en Vincent Van Hemelen uitstekend werk. Ik ben hoogstens twee maal moeten gaan.”

Lange solo Vangheluwe

Vreemd genoeg demarreerde Van de Paar, nadat een solo van Vangheluwe van 25 km tenietgedaan was, op een paar kilometer van de streep. “Nadat zij al eens sprongen riep Vincent of Luca, ik weet het niet precies wie van beide, om te demarreren”, ging Van de Paar verder. “Ik had een gaatje, maar toen ik omkeek hing iedereen in mijn wiel. Waardoor ik vreesde dat ik mijn kansen op spurtwinst had gehypothekeerd. Ook omdat ik de krampen voelde opkomen. Het liep goed af. In de laatste bocht ging Robin Orins aan. Ik ging mee, maar dacht dat ik te vroeg op kop zat. Omdat de wind in de aankomstzone op de neus zat. Dankzij het gejuich van het volk kon ik nog een tand bijschakelen.”

Gesprekken aan de gang

Zodat Van de Paar de driekleur mocht aantrekken. De Kempenzoon is maar anderhalve maand aan het koersen. “Door problemen met de knie, door corona, door allerlei andere probleemjes”, zuchtte Van de Paar. “Zo’n titel kan voor een renner de bekroning van een volledig seizoen zijn, bij mij van anderhalve maand. Ben blij dat mijn ouders, vriendin, zus, broer, ploegmaats en teamleiding altijd in mij bleven geloven. Zonder hen stond ik hier niet in deze driekleur. Vandaag heb ik laten zien dat ik in orde ben. Dat wou ik ook absoluut. Ik wou niet alleen de kampioen van de sprint zijn, ik wou laten zien dat ik ook na een harde koers kan winnen.”

En nu een contract? Deze driekleur kan een extra stootje geven. “Er zijn al wat gesprekken, maar er is nog niets definitief”, aldus Van de Paar die bij Sport Vlaanderen-Baloise gesignaleerd wordt.