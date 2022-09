Jarne Van de Paar derde in slotrit Flanders Tomorrow Tour: “Ik had de benen om Plowright te kloppen”

wielrennen beloftenIn z’n driekleur heeft Jarne Van de Paar een eerste podium beet. In de slotrit van de Flanders Tomorrow Tour werd hij in Handzame in de massaspurt derde. Enkel de Australiër Jensen Plowright en de Israëliër Oded Kogut waren sneller.

De Flanders Tomorrow Tour, een driedaagse in West-Vlaanderen, beleefde haar tweede editie. De eindzege ging naar de Nederlander Lars Boven van het Development Team Jumbo-Visma. Deze UCI-rittenkoers voor beloften begon met een etappe in Poperinge, met twee beklimmingen van de Kemmelberg. “Die eerste dag was niet mijn beste en met de ploeg waren we ook niet mee in de eerste groep”, blikte Van de Paar zaterdag terug. “Tijdens de etappe van vrijdag in Staden heb ik me laten zien en deed ik in de finale nog een goeie lead-out voor ploegmaat Gianluca Pollefliet, weliswaar in de spurt van het peloton, niet voor de ritzege.”

Op leven en dood

Zaterdagvoormiddag volgde een individuele tijdrit over 12 km, gewonnen door de Deen Matias Malmberg. Van de Paar klokte de 25ste chrono en ging in de laatste halve etappe in Handzame voor sprintwinst. “Zat er zeker in”, klonk de laatstejaarsbelofte uit Balen wat teleurgesteld. “Het was wel bijzonder hectisch. De regen in de finale maakte het er niet beter op. Ik zag sommige renners stoten uithalen, niet normaal. Precies op leven en dood.”

Laat op groot verzet

De Australiër Jensen Plowright, de volgende drie seizoenen prof bij het Alpecin-Deceuninck van Mathieu van der Poel en eerder dit jaar in ons land al winnaar van de Youngster Coast Challenge tussen Bredene en Koksijde, was in een massaspurt de te kloppen man. De pion van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ maakte de klus af. “Met Jensen Plowright kon ik de spurt als eerste aangaan”, vertelde Jarne Van de Paar. “We streden naast elkaar, maar ik kon niet versnellen. Plots raakte ik toch op mijn grootste verzet, maar te laat. Er kwam nog iemand van het Jumbo-Visma Development Team naast mij in de sprint, maar de laatste meters schoot ik van hem weg. Ik zeg niet dat ik Jensen Plowright had kunnen kloppen. Bij de beloften is hij de beste sprinter van de wereld. Toch had ik de benen om hem te verslaan.”

Lees ook: meer wielrennen