Jarne Steuckers (STVV): “Mijn invalbeurt was onverhoopt”

Voetbal tweede provinciale B Stefan Berth (SK Leeuw) is provincia­le ouderdoms­de­ken: “Ik wil nog een meerwaarde zijn”

17 januari Het verhaal van Stefan Berth is er een om even stil van te worden. Hij was 42 jaar toen corona uitbrak. Hij zal 44 jaar zijn wanneer er opnieuw mag gevoetbald worden. Daarmee is hij de oudste speler in het Vlaams-Brabantse provinciale voetbal. Zijn doorzettingsvermogen, engagement en realisme zijn een voorbeeld voor elke jonge voetballer.