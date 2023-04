Jarne Nevens (Invictus Obstacle Gym) haalt Belgische kampioenen Thibault Debusschere en Lisa Segers naar Aalst: “Goede training voor het EK en WK”

OBSTACLE COURSE RACINGZondag staat in Aalst de vierde manche van de OCR-League op het programma. Jarne Nevens van de organiserende club Invictus Obstacle Gym slaagde er in om de Belgische kampioenen Thibault Debussere en Lisa Segers naar Erembodegem te halen. “We hebben heel wat nieuwe technische obstakels en dat sprak hen aan om naar hier te komen. Voor hen is het een goede training voor het EK en WK.”

OCR is voor de buitenwereld nog een vrij onbekende sport, maar ze wint steeds meer aan populariteit. In België zijn er acht clubs, waarvan zeven in Vlaanderen. Via onder meer de OCR-Leaguemanches, zes in totaal, kunnen deelnemers zich in competitieverband plaatsen voor het EK en WK. OCR staat voor Obstacle Course Racing. Het is een loopwedstrijd met hindernissen: hangen, slingeren, (zware) zandzakken en kettingen dragen, klimmen en weldra ook schieten (lazershooting) maken deel uit van deze sport.

“Wat de lazershooting betreft, gaan de deelnemers na afloop van de races de kans krijgen om de nieuwe ‘geweren’ te testen”, vertelt Philippe Levy, nationaal coach bij BOCRA, de Belgische bond van OCR. “Tijdens het EK in juni, dat doorgaat in Hongarije, en het WK in september dat plaatsvindt in Genk, zal dit een onderdeel zijn van de race. Een goede ‘schutter’ kan hier gauw 25 seconden pakken op zijn concurrenten, wat best veel is.”

Dat deze sport stilaan een hype wordt, bewijzen de inschrijvingen. Die zitten in een stijgende lijn.

“Er zullen een 200-tal deelnemers aan onze competitierace deelnemen”, verklapt Jarne Nevens, die zelf ook deze sport beoefent. “De helft daarvan zijn kinderen. Zij worden onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. We hebben voor het eerst ook een categorie ‘beloften’ om de overgang van ‘kids’ naar volwassenen te overbruggen. Zij zijn tussen de 16 en 20 jaar oud.

Sport in de lift

Thibault Debusschere werd vorige week in Bouillon Belgische kampioen voor Thomas Buyle. “Ik heb een goed voorjaar achter de rug. Ik heb tijdens de winter immers heel goed kunnen trainen. Ik ben een goede loper en Invictus Obstacle Gym staat bekend om zijn snelle opeenvolging van vele technische obstakels. Als je die goed kan uitvoeren, kan je in een race het verschil maken.”

Europees kampioen Thomas Buyle, op het BK in Bouillon tweede, zal niet van de partij zijn in Aalst. “Ik sukkel met een enkelblessure en moet rust nemen. Niet bepaald het ideale scenario met het EK voor de deur. Ik hoop op tijd hersteld te zijn zodat ik mijn titel kan verdedigen”.

Belgische kampioene Lisa Segers vindt ‘short OCR-races’ heel interessant. “Omdat ze korter zijn dan op BK’s, EK’s en WK’s kan je daarin van de eerste tot de laatste minuut voluit gaan. Trainen op interval en moeilijke obstakels, dat zijn mijn redenen om dit soort wedstrijden mee te pikken. Maar er heerst ook altijd een leuke sfeer.”

Dat deze sport steeds meer in de smaakt valt, bewijzen de evenementen van Strong Viking. Die races lokken duizenden recreanten die eens willen proeven van een loopwedstrijd vol met hindernissen.

“Dat kan zondag ook bij ons”, besluit Jarne Nevens. ”Mensen kunnen doorlopend van 10 tot 17 uur een bezoekje brengen aan onze unieke locatie in de Termurenlaan in Erembodegem. En de toegang is gratis. Er zal ook voor de nodige sfeer gezorgd worden door een verrassingsoptreden.”