Jarne Mols trekt met Wezel naar buren van Witgoor: “Ik kijk uit naar de geweldige sfeer die er zal zijn”

Wezel, de kampioen van vorig seizoen in eerste provinciale, heeft zijn start in het nationale voetbal niet gemist. Het is bovendien een team dat synoniem staat voor aanvallend voetbal. Met een gemiddelde van bijna drie doelpunten per wedstrijd is het de meest productieve formatie van de reeks. Maar ook op defensief vlak staat het op sterke benen. Een speler die deel uitmaakt van het verdedigende compartiment, is Jarne Mols.

“Ik ben content met de weg die we tot hiertoe hebben afgelegd”, stelt de Balenaar. “Niet vergeten dat we in een heel sterke reeks staan, waarin behoorlijk wat ervaring rondloopt. Als je als nieuwkomer meteen je stempel kan drukken, geeft dat veel voldoening. Alleen de 2-1-nederlaag van twee weken geleden in Diest, was een domper. Dat had niet alleen met het resultaat te maken. Maar vooral met het uitvallen van Jentl Gaethofs. Toch een belangrijke schakel in onze ploeg.”

Sfeer

Voor een Kempenaar is een wedstrijd als die tussen Witgoor en Wezel er één om naar uit te kijken. “Ik verwacht zowel op als naast het veld een felle strijd. De supporters van Witgoor zijn gekend als echte sfeermakers. Als speler zorgt dat voor een bijkomende adrenaline. Bovendien kennen de meeste spelers elkaar. Daarnaast is er het prestige om bovenaan het klassement te blijven meedraaien.”

Broer

Jarne Mols miste, omwille van een blessure aan de hamstrings, enkele wedstrijden. Intussen is de verdediger weer fit, en kan hij samen met zijn broer opdraven. Yannick Mols maakte in het tussenseizoen de overstap van Houtvenne naar Wezel. “Dat maakt het wel speciaal”, geeft Jarne toe. “Het is plezant om met mijn broer op het veld te staan. We plagen mekaar wel eens. Op dit manier trachten we elkaar beter te maken. Het belangrijkste is dat we met ons beiden daarmee een positieve bijdrage leveren aan het collectief.”

