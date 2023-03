Jarne Lesuisse (Limburg United): “We zijn klaar voor de start van de Golden League met de komst van topclub Heroes Den Bosch”

De jonge talenten deden het uitstekend dit seizoen. Eén daarvan is de polyvalente en op zijn leeftijd reeds mature Jarne Lesuisse.

“Wat mogen we verwachten van topclub Den Bosch? Een goede vraag waar ik niet in de vorm van details kan over oordelen”, stelt de 22-jarige Jarne Lesuisse. “Iedereen die de BNXT-League volgt weet natuurlijk dat Den Bosch de Nederlandse competitie heeft gedomineerd. Ze zijn nog steeds ongeslagen en dat is uiteraard een knappe prestatie. Vorig seizoen tijdens de voorbereiding speelden we tegen Den Bosch. Opmerkelijk was toen de sterke prestatie van Austin Price, ex-speler van Limburg United. We verloren toen, maar dat kan je niet vergelijken, want we hebben nu een praktisch totaal ander team. Ook hun forward Jito Kok en center Thomas Van Der Mars zijn geen onbekenden voor de Belgische teams.”

“Toch moeten we uitgaan van eigen kracht”, weet de Truienaar. “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost om het fel begeerde Golden League ticket te kunnen bemachtigen. Het had nooit mogen gebeuren, maar het blessureleed was groot. Als je drie of vier sterkhouders moet missen, dan kan je niet op volle toeren presteren. In Luik hebben we het nodige gedaan en tegen Antwerp Giants verloren we pas in overtime.”

Nodige rust genomen

“Na Antwerp Giants ging de riem er voor drie dagen af. Of ik carnaval ging vieren? Neen hoor. Ik had echt nood aan de nodige rust. Ik had de laatste wedstrijden ook opnieuw last van een ontsteking aan mijn voeten. Ik liet een vermoeide indruk, maar het kwam vooral omdat ik speelde met best wel veel pijn. Ik ben ook bezig geweest met de nodige verzorging. Ik kreeg inspuitingen, deed de nodige oefeningen en vooral veel ijs leggen. Gelukkig ging het deze week de goede richting uit en kan ik weer spelen als vanouds. T1 Raymond Westphalen kan weer op een fitte kern rekenen. Jonas Delalieux, Anthony Lambot en Maxime De Zeeuw zijn klaar voor de topwedstrijd. Wat ik dan deed tijdens mijn drie dagen verlof? Tijd genomen voor mijn lief Caro. Ze is afkomstig van Wijgmaal bij Peer. We zijn al drie jaar samen, maar ze zit nog op kot in Mechelen. We zien elkaar dus niet dagelijks, daarom heb ik geprofiteerd van die vrije dagen (lacht).”

Toekomst

“Wat mijn toekomst betreft? Ik heb nog een contract voor volgend seizoen en ben ook van plan bij Limburg United te blijven. Ik voel mij hier in mijn sas. Akkoord, er waren moeilijke momenten, maar als jonge knaap moet je geduld oefenen. Ik kan hier nog steeds progressie boeken en dit Limburg United is geen klein broertje in de BNXT-League hé. Integendeel, deze kern moet van geen enkel team schrikken hebben. Het zal vrijdag zeker een moeilijke opdracht gaan worden, maar hopelijk een uitverkochte ‘Alverberg’. Dan kunnen we altijd een tandje bijsteken”, besluit Lesuisse met een knipoog.