Jarne Lesuisse (Limburg United): “Verdiende zege tegen Luik, maar onze defense moet beter”

De laatste weken was het druk bij de Luikse club met een nieuwe overnemer en het aanwerven van een vijftal spelers. Op tweede kerstdag kon Luik zich nog niet presenteren in de new-look versie. Geen probleem voor Limburg United, want T1 Raymond Westphalen had op voorhand rekening gehouden met twee scenario’s. Toch verliep het eerste quarter evenwichtig. In het tweede schuifje kon United een kloofje slaan en met een bevredigend gevoel de kleedkamers opzoeken. De 50-42 ruststand was het signaal om na de break toe te slaan. Dat lukte ook met bommen van Myles Cale (5/6), die topschutter werd met 24 punten en in de Alverberg zijn draai heeft gevonden. Toch werden er in defense regelmatig foutjes gemaakt en een bedrijvig duo Bogaerts-Noterman kon daarvan profiteren. Zo bleef Luik aanklampen, maar de punten bleven verdiend in Hasselt.

“Die samenvatting klopt”, stelde een uitstekende Jarne Lesuisse, na de wedstrijd. “Het was voor iedereen uitkijken of Luik kon aantreden met hun nieuwe spelers, maar blijkbaar waren die nog niet speelgerechtigd. Toch weet je dat er in de BNXT League geen gemakkelijke wedstrijden zijn. Na onze overwinning tegen Okapi Aalst werd verwacht dat we de Luikenaren vlot met lege handen huiswaarts gingen sturen. Dat lukte niet. Grotendeels door onze eigen fout. De laatste weken is de staf druk bezig geweest om meer intensiteit in onze defense te krijgen. Tegen Luik konden we de theorie van headcoach Raymond Westphalen nog niet omzetten in de praktijk. Luik met een uitmuntende Bogaerts bleef zo in de wedstrijd. Anderzijds, de zege is zeker verdiend, want echt in gevaar kwamen we nooit.”

“We moeten vooral blij zijn met de overwinning”, vervolgt toptalent Lesuisse, die aanvallend altijd een meerwaarde brengt voor het team. “Na nederlagen tegen Leuven en Bergen moesten we dat rechtzetten voor eigen publiek tegen Aalst en Luik. Die opdracht hebben we volbracht. De kansen op een Golden League ticket blijven behouden. We krijgen nu vier dagen rust. Tijd om de batterijen op te laden. Wat mijn plannen zijn? Niks speciaals. Tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden. De rust is welkom, want de voorbije weken waren zwaar. Gelukkig hebben we 2022 in schoonheid kunnen afsluiten”, besluit de 22-jarige talentrijke Lesuisse.

LIMBURG UNITED: Cale 24, Lesuisse 13, Stein 11, Dammen 9, Delalieux 9, Dedroog 9, Ceyssens 7, Desiron 5, Hammonds 3, Abelshausen en Leemans 0.

LUIK: Bogaerts 21, Noterman 16, Dragan 12, Van Den Eynde 9, Potier 9, Depuydt 5, Lemaire 3, Fifolt 3.