Jarne Lesuisse (Limburg United): “Na ruime winst bij Yoast United zijn we klaar voor het duel tegen Den Helder Suns in de BNXT play-offs”

De laatste wedstrijd van de Silver League was een uitstekende gelegenheid voor Limburg United als voorbereiding op de BNXT play-offs. Het team van voorzitter Maarten Bostyn was zeker van de tweede plaats en kon ontspannen in Bemmel vlot (84-111) afstand nemen van Yoast United.

De jongeren blijven kansen krijgen van succescoach Raymond Westphalen. Eén van de grote Limburgse talenten is shooting guard Jarne Lesuisse (21). De Truienaar is sterk op dreef en kan ook schitterend uit de voeten als point-guard. Tegen Yoast United was hij zelfs de beste rebounder. Dinsdag 3 mei om 19u30 wacht de verplaatsing naar Den Helder Suns bij de start van de BNXT play-offs.

“Na de ruime zege bij Yoast United zijn we klaar voor de BNXT play-offs”, stelt Jarne Lesuisse op zondagvoormiddag in de auto richting Hasselt voor de training. “Of ik goesting heb om op zondagvoormiddag te trainen? Altijd hé (lacht). We zijn profs en moeten ons uitstekend voorbereiden op de wedstrijd dinsdag in Den Helder. Ik weet dat we onlangs thuis vlot (113-66, red.) Den Helder konden verslaan. Toch mogen we het team van coach Pieter Van Noord niet onderschatten. In de play-offs is het met rechtstreekse uitschakeling. Dinsdag een goed resultaat behalen is noodzakelijk om dan vrijdagavond thuis het publiek te kunnen vermaken.”

“We willen ons seizoen extra glans geven en Den Helder moet dus voor de bijl”, vervolgt Lesuisse, die negen punten en twaalf rebounds tegen Yoast United liet optekenen. “Dan volgt een duel tegen de verliezer van de confrontaties tussen Leuven Bears en Spirou Charleroi. Deze goede vorm aanhouden is dan ook een must. Het gaat lekker de laatste weken, maar we moeten geconcentreerd blijven.”

Limburg United B leider in TDM1

“Ook bij United B doen we het uitstekend”, zegt Lesuisse met fierheid in zijn stem. “Bij Gembo Borgerhout werd het een verdiende (60-77) overwinning. We speelden collectief sterk en ik werd topschutter met vijftien punten. Niemand had durven dromen van dit schitterend seizoen in TDM1. Als we volgend weekend winnen in Melsele starten we de play-offs als leider en openen we tegen de achtste van het klassement. Titeldromen? Daar is de staf en de groep niet mee bezig. T1 Niels Marnegrave kent de klappen van de zweep en zal ons altijd met de voeten op de grond houden. We hebben een uitstekend team en de sfeer is geweldig. Alle ingrediënten zijn aanwezig om te mogen mikken op de titel, maar nu gaan zweven kan dodelijk zijn. Leven van wedstrijd tot wedstrijd is de opdracht”, besluit een nuchtere Lesuisse.