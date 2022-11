Jarne Lesuisse (Limburg United): “Knappe collectieve prestatie tegen Spirou Charleroi”

De eerste vier wedstrijden van de competitie moest Limburgs toptalent Jarne Lesuisse tot ieders verbazing grotendeels op de bank doorbrengen. De laatste weken kreeg hij weer het vertrouwen van headcoach Raymond Westphalen. Tegen Spirou Charleroi kwam de Truienaar bijna vijfentwintig minuten in actie. De polyvalente Lesuisse bedankte zijn coach met een sublieme partij.

Op de persconferentie was bezoekende coach Sam Rotsaert ontgoocheld. “Lange tijd bleven we uitzicht houden op een goed resultaat. In een zinderende slotfase gaven we het uit handen. We kregen geen greep op een uitmuntende Jarne Lesuisse en aanvallend wisten we geen raad met Jonas Delalieux. Een verdiende zege voor Limburg United. Wij staan momenteel op onze plaats. De jongens vechten elke week en we moeten uit deze nederlaag lessen trekken”, aldus Rotsaert.

Aan de overkant van de tafel glunderde Raymond Westphalen. “Spirou Charleroi is een goede ploeg in defense en we kregen het niet onder de markt. De afwezigheid van drie sterkhouders opvangen is geen sinecure. Mijn jongens en zeker het jeugdig geweld heeft een knappe prestatie geleverd. Ik ben fier op de ploeg. Of ik blij ben voor Jarne Lesuisse? Natuurlijk. Waarom niet? Omdat hij enkele weken minder speelgelegenheid kreeg wil niet zeggen dat ik niet in zijn kwaliteiten geloof. Of ik hem wilde prikkelen? Stel die vraag maar aan Jarne Lesuisse.”

Amerikaanse versterking opkomst?

“Of er weldra een nieuwe Amerikaan gaat bijkomen? We zijn rustig aan het zoeken of zich een opportuniteit voordoet. De kans is inderdaad vrij groot dat er binnen enkele weken een nieuwe Amerikaan zal bijkomen voor de ‘3' positie”, besloot Tongerenaar Westphalen.

Sublieme Jarne Lesuisse

Het spelinzicht en drive to the ring van Jarne Lesuisse zijn een streling voor het oog. De shooting guard nam zijn team op sleeptouw en kreeg lof van iedereen die in de Alverberg aanwezig was. De ontlading, na een moeilijke periode was groot bij Jarne Lesuisse. “Ik kreeg de laatste weken terug mijn kans. Helaas leden we nederlagen tegen Kangoeroes Mechelen en Filou Oostende. Tegen Spirou Charleroi moesten we iets rechtzetten. We wisten op voorhand dat het een moeilijke opdracht ging worden door de afwezigheid van drie sterkhouders. Echt jammer het uitvallen van Quentin Serron. Zijn seizoen is voorbij. We gaan hem enorm missen.”

“Je moet van de coach aan mij vragen waarom ik weinig speelminuten kreeg in de eerste vier wedstrijden? Eigenlijk is dat iets tussen hem en mij. Hij had er zijn reden voor. Of hij mij wilde prikkelen? Als dat inderdaad de bedoeling was, is zijn opdracht geslaagd hé. (lacht) Ik ben vanavond zeer gelukkig. In de eerste plaats voor de verdiende overwinning. Spirou bood flink weerwerk, maar we zijn blijven vechten en toen Jonas Delalieux weer begon te scoren met de ogen dicht konden we in de slotfase het verschil maken.”

“Natuurlijk ben ik ook blij met mijn persoonlijke prestatie. Normaal is dat van weinig belang, want het collectief komt altijd op de eerste plaats. Maar in dit geval doet het enorm deugd. Ik beleefde een moeilijke periode. Vooral mentaal begon het aan mij te vreten. Ik ben een speler die graag schouderklopjes ontvangt van de staf. Ik voelde weer het vertrouwen groeien door mijn prestatie in Oostende. Dit is mijn positieve reactie. Ik nam het team samen met good-old Cliff Hammonds op sleeptouw en iedereen heeft gevochten voor deze mooie overwinning.”

Leuven Bears

“Deze zege was nodig om met vertrouwen af te zakken naar Leuven. Traditioneel hebben we het moeilijk tegen de Bears. Steeds wedstrijden op het scherp van de snee. Hopelijk is het duo De Zeeuw-Stein weer inzetbaar. Toch moeten we geloven in een goede afloop. Tegen Spirou speelden we scherp van bij de opworp en dat zullen we ook moeten doen om in Leuven een mooi resultaat te kunnen behalen”, besluit de 22-jarige Lesuisse.

Limburg United: Delalieux 27, Lesuisse 17, Hammonds 17, Desiron 9, Dedroog 9, Ceyssens 5, Lambot 3, Dammen 3, Leemans 0.

Spirou Charleroi: Schoepen 18, Fogang 16, Makwa 12, Lisboa 11, Samardzic 6, Libert 5, Jackson 4, Kuta 4, Prepelic 2, Bolavi 0.

