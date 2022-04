Jarne Lesuisse (Limburg United): “Dramatische start konden we niet meer rechtzetten tegen een sterk BAL Weert”

Sterke Jarne Lesuisse

“Dan kwam ons sterk slotoffensief”, pikt shooting guard Jarne Lesuisse in. “Helaas bleek het achteraf te laat. In de slotminuut kwamen we nog terug tot op vier punten (78-74), maar onze tweede nederlaag in de Silver League konden we niet meer vermijden. Oorzaak? De dramatische start heeft ons genekt. Het kost veel energie om zo een ruime achterstand trachten op te halen. Waarom zo een zwakke start? De focus was niet aanwezig. Het jonge Weert speelde hard en met intensiteit. De Nederlanders waren extra gemotiveerd om ons te verslaan. Gretig in defense en vooral een sterk duo dat vlot kon scoren. Bij ons waren enkele jongens in offense niet bij de les. Jonas Delalieux werd topschutter met 22 punten. Dan kwam ik met 15 en Leander Dedroog kon tien punten op zijn conto schrijven. Enkele Amerikaanse jongens zitten aanvallend in een dipje. Hopelijk kunnen we ons snel herpakken.”