Jarne Lesuisse en Limburg United zetten Ieper vlot opzij

Na de break hetzelfde spelbeeld. Ieper bleef hard verdedigen, maar de klasse van United gaf de doorslag. Quentin Serron sloeg een kloof van twintig punten (52-72) en toen was de kwalificatie reeds binnen. Het laatste kwart werd overbodig en Dedroog scoorde de century. In het laatste quarter kregen we Limburgs talent Jarne Lesuisse tussen de lijnen. Hij liet zich opmerken met enkele mooie acties en legde Spaes aan banden.

“We zijn blij met de vlotte kwalificatie”, zei Jarne Lesuisse tijdens de lange busreis richting Hasselt. “Ieper heeft gevochten en het ons zeker niet gemakkelijk gemaakt, maar we bleven koelbloedig en toonden onze klasse. Uiteindelijk konden we in het derde quarter reeds de wedstrijd beslissen. Deze prestatie is een verlengstuk van een goede voorbereiding. We hebben een ruime kern en het zal knokken worden voor speelminuten. Ook voor mijzelf. Er is concurrentie bijgekomen met de komst van Quentin Serron. Gelukkig ben ik polyvalent en kan de coach altijd op mij rekenen. Ik ben klaar om te vechten voor mijn plaats in dit team. Vorig jaar speelde ik ijzersterk en dit seizoen moet ik bevestigen.”