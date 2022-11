Jarne Duyck (-81 kg) met duidelijke ambitie naar BK seniors in Tielt: “Ik probeer de titel te veroveren”

JudoZaterdag worden in de sporthal van Tielt de Belgische kampioenschappen judo voor seniors gehouden. Jarne Duyck (20) uit Ingelmunster is in de klasse tot 81 kg één van de kandidaten op de nationale titel. Goud halen is zijn ambitie.

Twee weken terug stond in Beveren-Waas het open Vlaams kampioenschap op het programma. Jarne Duyck hoefde niet deel te nemen. Hij was rechtstreeks geplaatst voor het BK. Een week eerder nam hij in Sarajevo deel aan het EK U23. “Daar won ik tegen een Spanjaard mijn eerste kamp, maar verloor ik in de tweede ronde van een Hongaar”, blikt de judoka van Ingelmunster even terug. “Jawel, een ontgoocheling. Al was ik zwaarder teleurgesteld toen ik er op het EK U21 in Praag in de eerste ronde uitging.”

Nochtans kon Duyck toen verzachtende omstandigheden inroepen. “Half juli scheurde ik de ligamenten van mijn enkel”, vertelt hij. “Daarna heb ik twee maanden moeten revalideren. Waardoor ik het WK U21 miste. Voor het EK U21 had ik slechts één week judo kunnen trainen. Dat was te weinig om een goed figuur te slaan. Op het EK U23 stond ik al iets verder. In de tweede ronde nam ik voorsprong, maar scoorde mijn opponent een ippon.”

Derde bachelor

Waardoor dat EK voor Duyck vroegtijdig eindigde. Zaterdag opent hij het BK tegen Goran Mocci. Bij winst komt hij uit tegen de winnaar van het duel tussen Noah Christiaens en Dilaver Hanci.

“De Belgische titel pakken is mijn doel”, windt Duyck er geen doekjes om. “Noah Christiaens en titelverdediger Aslanbek Kagermanov worden de voornaamste concurrenten. De aanloop naar dit BK liep goed. Als student bio-ingenieur zit ik op kot in Leuven. Voor trainingen in Antwerpen of Brussel neem ik de trein. Krachttraining doe ik in Leuven. Intussen zit ik in mijn derde bachelor. Tot nog toe heb ik elk academiejaar alle studiepunten opgenomen. Inderdaad, in combinatie met judo vergt dit een goeie planning.”

Na het BK in Tielt staat voor Duyck interclub met Kawaishi Ingelmunster op de kalender. Op 1 januari wordt hij senior. Hij hoopt te worden uitgestuurd naar Europese toernooien. “Een planning heb ik nog niet, maar ik vermoed wel dat die selecties er zullen komen”, besluit Duyck.

