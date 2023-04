Jarne De Vroe (VV Volkegem): “Pas dit seizoen weer doelman, want ik wou m’n oom niet beconcurreren”

Voetbal Jupiler Pro League Zinho Gano (Zulte Waregem) met zuivere hattrick op Eupen: “Eerste finale gewonnen, nu de tweede nog”

In de 5-5 thuis tegen Eupen had hij al twee keer gescoord, zaterdag deed Zinho Gano er Am Kehrweg nog eens een loepzuivere hattrick bovenop tegen de ontiegelijk zwak verdedigende Panda’s. Maar belangrijker dan wie scoorde, was het dàt Zulte Waregem ze er makkelijk in legde: winnen moest immers om een overlevingskans in 1A te behouden. “We hebben onze job gedaan, maar we hebben nog altijd niks in handen”, besefte de topschutter van Essevee.