Jarne De Bruyne helpt KV Drongen aan straffe comeback tegen VW Hamme: “Overwinning die lang zal bijblijven”

voetbal tweede nationale A Dirk-Jan Dewaegemae­ker over zijn komst naar KVK Westhoek: “Jammer genoeg kon ik reeks hoger geen enkele keer scoren. Mentaal woog dat wel op mij”

Het was wennen zondag in het Crack Stadion in Ieper zonder Bruno Debo voor de dug-out van KVK Westhoek nadat er vorige week in zijn vierde seizoen een einde kwam aan de samenwerking. Assistent Dominique Cauwelier was de coach van dienst. Meest opvallende wijziging was dat centrale verdediger Valentin Mahieu doorschoof als verdedigende middenvelder. De interim-trainer koos tegen FC Merelbeke (0-0) voor een 4-3-3.

7 februari