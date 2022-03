Jarne De Braekeleer en HO Veltem nemen de maat van Aarschot en boeken hoopgevende zeven op negen: “Het zal spannend blijven tot het einde”

“Ik ga er alleszins vanuit dat het spannend zal blijven tot het einde, dus van euforie is nu zeker geen sprake”, houdt Jarne De Braekeleer de voetjes op de grond. “Het is sowieso wel een opsteker om te zien op welke manier we met die strijd voor het behoud omgaan, want ik zal lang niet de enige zijn voor wie dit de eerste keer is. Van echte stress is momenteel geen sprake, we proberen gewoon iedere wedstrijd te winnen. Ook op bezoek bij leider Kampenhout zullen we komend weekend voluit voor de zege gaan. We hebben ze bij ons thuis al eens verrast en hebben op verplaatsing nog minder te verliezen.”

Goede flow

Dat dit Veltem op het juiste moment de goede vorm te pakken heeft, daar kunnen ze sinds afgelopen weekend ook in Aarschot van meespreken. “We zitten al een aantal weken in een goede flow, met de winst in Huldenberg en het gelijkspel in Tervuren waar we ook op meer aanspraak konden maken”, meent De Braekeleer. “En zondag hebben we de broodnodige punten allerminst gestolen. In de eerste helft hadden we al een paar kansen om op voorsprong te komen. Uiteindelijk zorgde ik dan voor de verlossing door een corner binnen te buffelen. Nadien ging het spel iets meer gelijk op, maar op de counter wisten we de score alsnog te verdubbelen en zo de driepunter veilig te stellen.”

Transfer

Het doet De Braekeleer zichtbaar deugd om eindelijk beslissend te zijn op het hoogste provinciale niveau. “Ik denk dat ik aan een meer dan degelijk seizoen bezig ben, zeker als je weet dat het pas het eerste jaar is dat ik voluit mijn kans krijg in een A-ploeg”, klinkt het. “Die vier treffers mogen er gerust nog een beetje meer worden, maar ik word dan ook eerder uitgespeeld als spelmaker.”

“Waarom ik na het seizoen andere oorden opzoek? Goh, ik had best wel wat aanbiedingen uit eerste en de keuze is finaal op Hoegaarden gevallen. Ik had een goed gesprek met toekomstig coach Vrebosch en normaal gezien is het toch een stapje hogerop in vergelijking met Veltem, al tellen ze nu maar vier punten meer in het klassement. Maar ik zal er hoe dan ook vol voor blijven gaan in de resterende matchen, die belofte heb ik al gemaakt.”

