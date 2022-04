Jarl Revyn (KVC Nokere-Kruishoutem B) hoopt dat hij z’n voetbalpensioen nog enkele matchen kan uitstellen

Volleybal Liga A Kirsten Bröring (LVL) over de beslissen­de titelmatch: “We zijn gegroeid als team”

LVL Genk gaat zondag op zoek naar de eerste landstitel. In een allesbeslissend duel want, na twee matchen is de stand 1-1 en beslist een derde wedstrijd over de titel. Genk maakte vorig weekend geen al te beste beurt in Gent, maar heeft zijn lot nog wel in eigen handen. “We speelden te zenuwachtig, niet het niveau van de voorbije weken. Dat moet dus beter, maar het wordt een cupmatch en daarin is alles mogelijk”, zegt Kirsten Bröring.

28 april