Jarige Valentin Mahieu (KVK Westhoek) zorgt op FC Gullegem voor assist: “Punt is meer dan verdiend”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE AMet een doelpunt in de extra tijd behaalde KVK Westhoek op FC Gullegem verdiend een gelijkspel. De bezoekers wrongen in de eerste helft enkele open kansen de nek om. Na de rust was de thuisploeg het meest in balbezit, zonder echt open kansen te creëren. Het gelijkspel is de juiste uitslag.

Met Janis Coppin, Laurenz Simoens en de na blessure ingevallen Jérémie Cremers namen bij KVK Westhoek drie spelers het op tegen hun ex-ploeg. Een stifter van Simoens belandde op het kwartier tegen de lat. Enkele minuten later besloot Diakho van dichtbij een open kans over. Coppin trapte op het halfuur een grote kans voorlangs. Een bal van Prez vloog net naast. Gullegem dreigde alleen vanuit de tweede lijn via de jonge Braekeveld. Beste man bij Westhoek was Yentl Dewilde.

Na de rust was Gullegem veel meer aan de bal. Op rechts zwierde Henneuse de bal voor doel, de vrijstaande Dekiere trapte binnen. “Een schitterende goal, mooi uitgespeeld”, aldus trainer Peter Devos. “Onze tweede helft was goed. Het is zuur dat we in de laatste minuten nog de gelijkmaker slikken. Het belangrijkste is dat we terug progressie maken in onze manier van voetballen. In functie van volgend seizoen spelen we een ander systeem.”

Dat systeem is een 4-2-2-2. Bij Gullegem ontbrak Nawfel Saidi. Hij speelde vrijdagavond met de beloften en moest zich na een uur wegens last laten vervangen. Aron Defevere is geblesseerd. Voor zijn rode kaart thuis tegen leider Sparta Petegem is hij volgende week op SV Oudenaarde één speeldag geschorst.

Vreugde alom uiteraard in het bezoekende kamp met de late gelijkmaker na een voorzet rechts van de zaterdag jarige Valentin Mahieu (25). “Ik voelde dat er nog een kans op de gelijkmaker ging komen”, vertelt hij. “En dan nog op mijn verjaardag, het kan niet mooier. Voor de rust waren we de betere ploeg en is het punt meer dan verdiend. Gullegem koos voor lange ballen en liet ons niet voetballen. Het gelijkspel is de juiste uitslag.”

“Zondag spelen we thuis tegen Racing Club Gent. Winnen we, dan komen we met dertig punten op gelijke hoogte van hen.”