Jarige Guus Vandekerckhove (Wetteren) ziet treffer in slotminuut uitgewist: “Voelen ons bestolen”

In tweede nationale A keken zondag KVK Westhoek en RFC Wetteren elkaar als respectievelijke nummers zeventien en zestien in de ogen. De degradatietopper eindigde in een 1-1-puntendeling waar niemand echt mee opschiet. “Het is een frustrerende namiddag geworden”, reageert Guus Vandekerckhove, die zijn verjaardag vierde met een doelpunt.

“De wedstrijd was heel evenwichtig en wij kwamen rond de dertigste minuut op voorsprong. We hebben er allemaal onze kop voor gelegd om die 0-1 ook vast te houden. Westhoek kon twee keer dreigen in de eerste helft en kreeg één goeie kans na de pauze, die van de lijn werd gekeerd. Bij ons was het een paar keer net niet voor doel, maar we leken de match toch over de streep te trekken.”

Twee punten ontnomen

Wetteren zag de broodnodige zege pas in de slotminuten uit handen glippen door een penalty van Valentin Mahieu. “In deze fase van de competitie winnen van een rechtstreekse concurrent had een levensbelangrijke driepunter betekend. Het is erg spijtig dat er ons op zo’n manier twee punten zijn ontnomen. Ook de spelers van Westhoek oordeelden achteraf dat het eigenlijk geen strafschop was.”

“Het was eigenlijk de eerste keer dit seizoen dat wij ons echt bestolen voelden. Het is jammer dat een foute scheidsrechterlijke beslissing de kloof tussen ons en Westhoek op één punt houdt. Er wordt altijd gezegd dat je aan het einde van het seizoen krijgt wat je verdient, maar dan zullen we de komende weken nog heel veel punten moeten krijgen.”

Niet kansloos

Met drie gelijke spelen op rij schieten de Wetteraars niet veel op in het klassement. Gullegem en Harelbeke tellen twee punten meer. Torhout heeft een voorsprong van drie punten. “We hebben het in de rechtstreekse duels met onze concurrenten laten liggen en dat is zonde. De voorbije weken kregen we niet waar we recht op hadden. De 2-2 tegen Gullegem was de correcte uitslag, maar Merelbeke drukten we weg en ook zondag verdienden we te winnen.”

“We moeten blijven verder doen zoals we bezig zijn. Door een andere weg in te slaan zal het ook niet veranderen. De punten die we de jongste weken verloren zullen we tegen andere ploegen goed moeten maken. Het valt te hopen dat het muntstukje eindelijk eens goed valt voor ons. Zondag krijgen we Zelzate over de vloer. In de heenmatch verloren we met 2-0, maar waren we lang de evenknie. Met het niveau dat we de voorbije weken halen zijn we zeker niet kansloos.”