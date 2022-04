Jarich Hellinckx met Jong Lede nog niet zeker van het behoud: “Late tegentreffer was ferme opdoffer”

De strijd om het behoud in derde nationale A blijft heel boeiend. La Rhodienne-De Hoek en Sint-Niklaas degraderen op één speeldag van het einde van de competitie zeker. Melsele kan bij winst hooguit nog de barrage halen. Eppegem kan rechtstreeks degraderen of barrage spelen. In Lede is men zeker dat er geen rechtstreekse degradatie volgt. Een barrageduel blijft wel mogelijk, maar men heeft het lot in eigen handen. Bij winst volgende zondag op Voorde-Appelterre is het behoud altijd een feit. In het andere geval moet er gerekend worden.

Late tegentreffer

Jarich Hellinckx opende tegen Sint-Niklaas de score voor Jong Lede. “Van Poelvoorde devieerde de bal naar mij toe. Ik kon in de winkelhaak binnentrappen. Bij die 1-0-stand hadden we alles in handen. Desondanks gingen we op zoek naar een tweede doelpunt en dat brak ons zuur op in de slotfase. In die minuten was er een slechte communicatie, waardoor Sint-Niklaas alsnog kon op gelijke hoogte komen. Dat was echt zuur, want daardoor waren we nog niet zeker van het behoud in derde nationale. Dat puntenverlies was echt niet nodig, want we kregen genoeg kansen om de klus helemaal te klaren. Die late tegentreffer was een ferme opdoffer.”