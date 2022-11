Jaric Schaessens raakt met Lyra-Lierse niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Lille United: “Dit is wat je noemt met een slecht gevoel naar huis gaan. Wat een dom puntenverlies”

Lyra-Lierse heeft zich zaterdagavond in zijn thuiswedstrijd tegen Lille United danig in de voet geschoten. De Pallieters speelden kansen bij mekaar om drie wedstrijden met de vingers in de neus te winnen, maar scoren deden ze uiteindelijk slechts twee keer over 90 negentig minuten. En twee was ook het aantal doelpunten dat de bezoekers daar in de laatste 20 minuten tegenover stelden. 2-2 dus. En dan ga je als thuisploeg natuurlijk met een rot gevoel naar huis.

Indien men bij Lyra-Lierse aan het eind van dit seizoen twee punten te kort schiet om in de prijzen te vallen, zal men nog lang aan deze thuiswedstrijd van 5 november terugdenken, een thuiswedstrijd die altijd, lees altijd, drie punten had moeten opleveren. Als team kan je dan maar één conclusie trekken: we hebben met ons geluk gespeeld.

“Ja, dit is dom puntenverlies”, beseft Jaric Schaessens. “Je kan misschien stellen dat het ons een beetje aan geluk ontbrak bij de afwerking. Een dosis geluk heb je nu eenmaal nodig om wedstrijden te winnen. Ook in Londerzeel ontbrak het ons daar aan. In Londerzeel hadden we voldoende kansen om niet te verliezen. Maar verliezen doen we daar wel. Met dit gelijkspel daar nu weer bovenop zijn we veel te weinig beloond, maar het is niet anders. Wat de remedie daar tegen is? Hard blijven werken, denk ik. En hopen dat je het tij dan een keer keert.”

Deze wedstrijd hadden jullie altijd dood moeten maken aan de rust. Nu bleef het bij dat ene doelpuntje voor de pauze. “Inderdaad. Tot aan de 70ste minuut hadden we deze wedstrijd ook stevig onder controle. We hadden intussen wel een tweede keer gescoord, opnieuw via Peffer. Maar plots viel daar dan die aansluitingstreffer uit het niets, en vanaf dat moment begon Lille uiteraard in zijn kansen te geloven en kregen we het moeilijk. Maar dan valt die gelijkmaker drie minuten voor het einde, tja, dan zakt de grond weg, hoor. Het ongeloof was groot: dit is wat je noemt met een slecht gevoel naar huis gaan. Hebben we dit zelf over ons afgeroepen? Misschien wel. We hebben er voor gevochten, maar dit is zo’n dom puntenverlies. Ik kan het amper vatten.”

Lyra-Lierse - Lille United 2-2

Lyra-Lierse: Hufkens, Balbi (68’ Van Goylen), Struyf, Vets, Kil, Lambreghts, Weuts, Schils, Schaessens (84’ Nys), Peffer, Volant.

Lille United: Pauwels, Van de Kerkhof, Cools (29’ D’Huyvetter), Brouwers, Bostanci, Hannes, Delen, Mariën, Meynendonckx, Wynants (68’ Gerritsen), Truyers.

Doelpunten: 16’ en 51’ Peffer (1-0 en 2-0), 71’ Brouwers (2-1), 87’ Delen (2-2).

Geel: Balbi.