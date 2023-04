Jari Verstraeten pakt tweede provinciale tijdrittitel: “Heel fier dat ik Elias Van Breussegem kon kloppen”

Voetbal derde provinciale B JV De Pinte klopt titelkandi­daat Bottelare met 1-0: “We stijgen op eigen veld boven onszelf uit”

In derde provinciale B nam ploeg in vorm JV De Pinte zaterdag met 1-0 de maat van ESA Bottelare. Het team van coach Davy Hautekeete komt nog in aanmerking om de beste thuisploeg van de reeks te worden, doet nog mee voor de derde periode én lijkt scherprechter te worden in de titelstrijd.