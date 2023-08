Jari Verstraeten pakt in Putte titel die hij nooit dacht te kunnen veroveren: “Gekoerst tegen mijn natuur”

Wielrennen elite z/c Han Devos met drie opeenvol­gen­de overwinnin­gen naar BK in Putte: “Zelfs snot in de kop kon mij niet afremmen”

Zondag werken de eliterenners zonder contract in Putte hun Belgisch kampioenschap af. Op de vlakke omloop maken enkele tientallen kandidaten kans op eremetaal. Han Devos is één van hen. De renner uit Scherpenheuvel verkeert alvast in bloedvorm. De voorbije dagen mocht hij drie keer op rij het hoogste podium beklimmen.