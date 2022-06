Jari Verstraeten al driemaal vierde op BK tijdrijden: “Ooit zal ik wel eens het podium halen”

“Ik vermoed dat ik ooit eens op dat podium zal eindigen”, lacht de 33-jarige tijdrijder uit Gentbrugge. “Vorig jaar in Ingelmunster kwam ik op David Boucher twee seconden te kort voor de bronzen medaille. Ik vermoed dat titelverdediger Guillaume Seye en Rutger Wouters buiten categorie zijn. Zij zullen onder elkaar uitmaken wie goud pakt. Voor de andere plaatsen binnen de top vijf zie ik vier of vijf concurrenten. David Desmecht, Julien Van den Brande, David Boucher en misschien nog iemand aan wie ik nu niet denk. Ik heb het potentieel om een medaille te pakken. Haal ik in Gavere het podium, is dat een mooie surplus. Mijn eerste betrachting in zo’n kampioenschap tegen de klok is de top vijf.”

Liever op een circuit

De pion van de Bataia Brigade bereidde zich voor in Frankrijk. Met z’n vriendin verbleef hij eerst een week in de Cevennes, daarna een week in de buurt van de Mont Ventoux. Zaterdag keerde hij terug uit vakantie, zondag ging hij het parcours van het BK tijdrijden verkennen. “Voor ik naar Frankrijk vertrok, had ik het al eens verkend”, verduidelijkt Verstraeten. “De wegen in die buurt ken ik goed, ik ga daar regelmatig trainen. Had ik het parcours in Gavere mogen uittekenen, had ik wellicht voor iets bredere wegen gekozen. Maar het valt wel mee. Er zit wat hoogteverschil in en het is niet te technisch. Ik ben voorstander van tijdritparcoursen op circuits als Zolder en Chimay. Anderzijds is het tof dat het BK tegen de klok eens in de buurt is.”