Jari Timmerman komt na blessureleed opnieuw aan de oppervlakte bij SV Oostkamp: “Moeilijk om jezelf in een goed draaiende ploeg te knokken”

Jari Timmerman is een 25-jarig jeugdproduct van SV Oostkamp, die de voorbije jaren vanuit provinciale mee de steile opmars naar de nationale reeksen meemaakte. Met amper 138 speelminuten kwam de flankspeler dit seizoen nog niet veel aan spelen toe, maar de Bruggeling maakte afgelopen weekend wel als invaller het verschil in Gullegem, door het winnende doelpunt te maken. “Ik heb al twee jaar de pech dat ik fit aan de voorbereiding startte en daar een goede indruk naliet, maar vlak voor de competitiestart een blessure opliep”, zucht Timmerman. “Zo stond ik met een adductorenletsel een kleine twee maand aan de kant. In een goed draaiende ploeg is het moeilijk om je na een blessure in de wedstrijdkern en basiself te knokken. Recent mocht ik me met enkele invalbeurten bewijzen en ben ik erg tevreden dat ik tegen Gullegem voor het eerste beslissend was. Het is een grote opluchting.”

Zege in Gullegem

Oostkamp ging afgelopen weekend met 1-2 winnen in Gullegem. “Op hun beperkt en moeilijk bespeelbare veld konden wij niet altijd ons beoogd combinatievoetbal op de mat brengen”, vervolgt de flankspeler. “Bovendien was het opletten voor een snelle counter, want op hun klein terrein stonden ze snel aan de overkant. Op een hoekschop kopte Willem ons op voorsprong, maar Gullegem maakte gelijk toen een afstandsschot via de paal en de rug van onze doelman in doel belandde. Vlak voor rust werd ons een doelpunt ontnomen, toen een afstandsschot van Puskas via de lat over de doellijn ging, maar de grensrechter het doelpunt niet valideerde. Beeldmateriaal bewijst echter dat het leer duidelijk over de lijn ging.”

“Na de pauze maakte ik een invalbeurt en scoorde ik vrijwel meteen bij mijn eerste balcontact. Na een weggewerkte voorzet sprintte ik tot bij een bal op de rechterflank, waarna ik naar binnen kapte en met mijn linkervoet het leer in de verste hoek plaatste. Na moeilijke maanden zonder veel speelgelegenheid, is dit een flinke opsteker.”

Revanche tegen Oudenaarde

Oudenaarde komt zaterdagavond op bezoek in de Valkaart. Begin januari ging Oostkamp ginds met 4-2 verliezen. “De weersomstandigheden waren toen een boosdoener, met veel wind en regen, op een koude en moeilijk bespeelbare ondergrond. We hadden er toen misschien te weinig zin in en lieten ons na een achterstand te makkelijk wegzetten. Reken maar dat we uit zijn op revanche”, besluit Timmerman.

SV Oostkamp – KSV Oudenaarde op zaterdagavond 4 februari om 19.30 uur.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale A