Jari Neef met Pepingen-Halle tegen Diegem: “Vier op zes zou een goede zaak zijn”

Goede herinnering

In de heenwedstrijd versloeg Pepingen-Halle Diegem met 1-3. Voor Jari Neef is het een goede souvenir. “In Diegem bleef het lang 1-1. In de slotfase konden we alsnog twee keer scoren. Die dag speelden we een van de betere wedstrijden in deze competitie. Collectief stond alles op punt. Voor de terugwedstrijd kan de trainer op behoorlijk wat spelers rekenen. Dani Morais de Almeida ligt nog altijd in de lappenmand met een spierscheur. Gil Figys klaagde over pijn in de borstkas. Uiteindelijk zou het om een barstje gaan in het borstbeen. Voor hem komt de match wellicht nog wat te vroeg. Voor het overige zijn we compleet. Geschorsten zijn er immers niet.”