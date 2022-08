Jari Mariën en Berchem zijn uitgebekerd na pandoering tegen Patro Eisden (1-7): “Klasseverschil was te groot”

Na de 3-0 zege tegen Durbuy van vorig weekend hoopte men bij Berchem ook Patro Eisden, nochtans titelkandidaat in eerste nationale, minstens een helft lang het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Het bleek ijdele hoop, want de troepen van Stijn Stijnen hielden een geslaagde generale repetitie voor hun competitiestart van komende woensdag, 1-7 werd het. Een weliswaar ingecalculeerde, maar toch pijnlijke bekeruitschakeling voor Berchem dat nog werk voor de boeg heeft richting 3 september en de competitieopener bij Lebbeke.

“Het belangrijkste is dat deze cijfers niet doorwegen op mentaal vlak”, zegt Jari Mariën (24), nieuwkomer op het Berchemse middenveld. “We waren er op eigen veld op gebrand om iets te laten zien tegen een van de favorieten in eerste nationale, maar in praktijk kwam dat er nooit uit. Patro Eisden toonde dat het klaar is voor de competitiestart. Vooral op fysiek vlak vond ik hen al veel verder staan, maar dat is ook niet onlogisch. Het zijn per slot van rekening profs en die kunnen veel meer trainingsarbeid verzetten dan wij.“

Lessen

“Alle factoren in rekening genomen, weet je dus dat een nederlaag tot de mogelijkheden behoort, maar dan nog waren het wel hele zware cijfers. We mogen dit relativeren, maar tegelijkertijd moeten we er ook de nodige lessen uit trekken als jonge groep. De scherpte en alertheid, niet in het minst op stilstaande fases, moeten bij de start van de competitie op punt staan. Er is al goed gewerkt tijdens de voorbereiding, maar Patro legde nog een aantal pijnpunten bloot waarop we de komende weken extra moeten focussen.”

Legioen

“Mijn gevoel bij Berchem na die eerste weken? Alles is prima. Ik ben blij dat ik hier op mijn geliefkoosde ‘6' positie mag spelen en er zit voetbal in deze groep. Dat lieten we vorige week tegen Durbuy zien. Voortbouwen op al dat goeds is nu de boodschap en dan ben ik ver van overtuigd dat we onze fans nog veel spelvreugde zullen schenken. Fantastisch trouwens hoe zij ons tijdens en na de wedstrijd tegen Patro bleven aanmoedigen. De steun van zo’n legioen kom je niet snel tegen op dit niveau. We zijn het hen verschuldigd om beter te doen als het echte werk begint.”