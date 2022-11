Jari Feys (FC Poesele) na 1-2-winst bij Zeveren Sportief: “De betere ploeg in partij pingpongvoetbal”

“We snakten wel naar een overwinning na die tegenvallende start. 6 op 27 was een pak te weinig voor een ploeg als Poesele. Maar het zat dit jaar meermaals tegen. Vaak paal en lat, onszelf vergeten te belonen en voor je het weet sta je dan in de grijze middenmoot. Maar in Zeveren hebben we de puntjes op de i gezet. Van bij de aftrap hadden we toch een licht overwicht. Toch vreesde ik dat we opnieuw te weinig beloond zouden worden. Branko Opsomer kwam twee keer dicht bij een doelpunt, Adissu De Geyter kreeg de bal ook niet in doel, maar gelukkig kon Ruben Welvaert wel voor de 1-0 zorgen. Kansen voor een tweede kwamen er ook, maar net voor de rust lieten we ons te makkelijk ringeloren bij een verre inworp.”

Pingpongvoetbal

Na de rust bleef het lange tijd 1-1, maar in de slotfase had Poesele het laatste woord. “Na de rust was het niet echt een wedstrijd met veel academisch voetbal. Op een heel zwaar veld waar de wind vrij spel had kwam er weinig mooi voetbal op de mat. De twee ploegen kozen vaak voor de lange bal en het werd een partij pingpongvoetbal. Via enkele verre uittrappen van Pieter De Waele waren we misschien nog de gevaarlijkste ploeg. In het wedstrijdslot was er dan een knappe vrije trap van Louis Foncke. De doelman van Zeveren kon de bal niet klemmen en ik had maar binnen te duwen.”

Maldegem

Feys beseft dat zijn ploeg drie mooie punten op zak stak, maar nog niet echt uit de grijze middenmoot weg is. “De voorbije weken bewezen we dat we onder onze waarde geklasseerd staan. De repliek tegen het ambitieuze Destelbergen mocht er zijn en tegen een van de betere ploegen bewezen we dat we onder onze waarde geklasseerd staan. Maar we moeten daar nu een verlengstuk proberen aan breien tegen Maldegem. Zij staan ook onder hun waarde geklasseerd. En hopelijk kan ik dan ook aan mijn statistieken werken. Vorig seizoen was ik goed voor zeventien doelpunten. Voorlopig blijft de teller op twee steken.”