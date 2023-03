Jari Delbaere (SV Moorslede): “We genieten met volle teugen van deze campagne”

Spektakelmatch

“Zaterdagavond werd het een doelpuntenfestival op het veld van Winkel Sport B”, gaat Jari Delbaere verder. “Aan de rust stonden we reeds met 1-3 voor en na de herneming liepen we uit tot 1-5 zodat de buit binnen was. Op het einde was er toch wat concentratieverlies en kon Winkel Sport nog twee keer tegenscoren zodat we finaal met 3-5-cijfers dit duel afsloten.”

Fantastische reeks

“Onze achtste wedstrijd zonder nederlaag. We genieten dan ook met volle teugen van deze campagne. Na 23 speeldagen staan we met 38 punten op een gedeelde derde plaats. Niemand had er op voorhand aan gedacht dat het zo’n vaart zou lopen want het behoud was het initiële doel. Onze doelstelling hebben we alvast al meer dan voldoende gerealiseerd. We staan op vijf punten van leider Dottenijs en in de derde periode delen we zelfs de leidersplaats met een zeven op negen. Alles kan dus nog maar we blijven in eerste instantie met beide voeten op de grond. Sportief maken we nu een hoogconjunctuur mee maar de club heeft zeker niet de ambitie om de stap naar eerste provinciale te zetten. SV Moorslede wil een stabiele tweedeprovincialer worden en ook blijven. Momenteel loopt alles op wieltjes want quasi alle spelers halen een hoog niveau. Met Renzo Demeulenaere hebben we ook een schitterende trainer. We kijken alvast uit naar een heel mooi seizoenseinde en uiteraard willen we als ploeg zo hoog mogelijk eindigen.”