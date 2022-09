Jari Dejaegere (SC Wielsbeke A) na 2-5-zege op Eendracht Wervik: “We stonden goed en waren efficiënt”

“We speelden een goede wedstrijd”, zegt de 25-jarige Jari Dejaegere. “Blijkbaar ligt Eendracht Wervik ons goed. Vorig seizoen wonnen we ook tegen hen thuis.” Wielsbeke kwam na een vrijschop op achterstand. Vandamme trapte de bal mooi in de hoek binnen. Daarna werden de bezoekers de betere ploeg en ze waren ook gevaarlijker. “Dat tegendoelpunt was hun eerste bal op doel”, zegt de ex-speler van onder meer Sparta Heestert. “We bleven rustig. Die openingsmatch is altijd stresserend. We stonden goed en waren efficiënt. Derde nationale is een uitdaging. We spelen tegen betere verdedigers. We zijn beland in een mooie reeks. De ambitie is om een zorgeloos seizoen te hebben. Nu we wonnen, is het belangrijk om de voetjes op de grond te houden en volgende week thuis tegen het onbekende KVE Drongen (ook een promovendus, red.) te bevestigen.”