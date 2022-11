Jari De Vriendt kreeg zijn jeugdopleiding bij Aalst en Anderlecht : “Ik voel me nochtans een echte Oilsjteneer”

Lars Wantens en Jilke De Coninck zijn bij Eendracht Aalst al jarenlang sterkhouders op de linkerflank waartegen het als youngster zeer moeilijk opboksen is. Als één van beiden uitvalt, is de 20-jarige Jari De Vriendt altijd op de afspraak. Ook nu Lars Wantens out is met een spierscheurtje bewijst hij zijn kwaliteiten. Tegen FC Merelbeke had hij een voet in het winnende doelpunt met een schitterende lange pass op George. Zondag wordt hij op Westhoek opnieuw aan de aftrap verwacht.

“De vreugde om het doelpunt van vorig weekend was vooral zeer groot omdat we dat op training hadden ingeoefend’, vertelt De Vriendt. “We weten dat George enorm snel is als hij gevat de diepte wordt ingestuurd. De Nederlander was op mijn verre pass eerst op de bal en De Coninck werkte zijn perfecte voorzet keurig af.”

Als gevolg van de zware onderlinge concurrentie val je vaak naast de ploeg, maar als de kans zich voordoet, bewijs je keer op keer dat je er klaar voor bent. Op mentaal vlak is dat nochtans niet evident.

“Ik heb er een dubbel gevoel bij. Voor Eendracht Aalst voetballen, is als jonge speler niet de gemakkelijkste optie, want je weet dat de concurrentie moordend is. We staan niet voor niets op de eerste plaats. Ik maak er het beste van bij iedere speelgelegenheid, ook al is de kans groot dat ik nadien terug op de bank verzeild geraak. Het voordeel als jonge speler is dat ik van de sterkhouders enorm veel kan opsteken en kan groeien als voetballer.”

Je kreeg je jeugdopleiding deels bij Aalst en deels bij Anderlecht. We mogen je bijgevolg niet echt een jeugdprodukt van Eendracht noemen.

“Ik vind dat wel. Ik ben in Aalst geboren en startte mijn voetballoopbaan bij Eendracht. Er volgde een transfer naar de Brusselse club en na zeven jaar keerde ik op 17-jarige leeftijd terug naar mijn club van herkomst. Ik begon bij de beloften en zit nu reeds drie jaar in de A-kern. Ik voel me overigens een echte “Oilsjteneer”.

Eendracht is aan een sterke reeks bezig met acht ongeslagen wedstrijden, waarvan er liefst zeven werden gewonnen. Op Westhoek wordt een nieuwe zege verwacht.

“Jilke De Coninck bekampte onze komende tegenstander reeds op zijn terrein en verzekerde me dat het er met de strakke wind over het speelveld vaak zeer moeilijk voetballen is. Toch reizen we met vertrouwen naar West-Vlaanderen, want we presteren de jongste weken beresterk. Onze defensie geeft nauwelijks kansen weg en we slagen er vrijwel altijd in te scoren.”