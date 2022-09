Jari De Vriendt (Eendracht Aalst) na moeizame winst tegen FC Gullegem : “Blij dat eerste officieel doelpunt de volle buit oplevert”

Eendracht klom in de beginfase op voorsprong met een kopbaldoelpunt van Mbaye op voorzet van Geenens. De vroege voorsprong kreeg evenwel geen gunstig vervolg. De thuisploeg maakte geen tempo en er was te weinig beleving. Alleen in het slot van de eerste helft was er wat animo. Mbaye dook alleen voor doel op, maar week te ver uit bij zijn poging om de bezoekende doelman te omspelen. George haalde fors uit, maar zijn schot ging rakelings naast. De jongste aanwinst van Eendracht oogde wat nonchalant en was niet zo gelukkig in zijn acties.

Na de rust werd een duidelijke haakfout op George niet bestraft met een strafschop. Dat brak de Ajuinen zuur op, want op voorzet van Vancraeyveldt kopte Damman de gelijkmaker tegen de netten. Aalst sloeg evenwel terug. De ingekomen De Vriendt werkte na een individuele actie de bal in twee tijden in doel. Gullegem was allerminst aangeslagen, want Dhondt trapte een vrijschop op de dwarsligger. Aalst kende op zijn beurt pech met een doelpoging van Van Den Eynde op de paal. Matchwinnaar De Vriendt was gelukkig dat hij beslissend kon zijn. “Het is mooi dat mijn eerste officieel doelpunt voor Eendracht meteen de volle buit oplevert”, zei de linkerflankspeler. “Ik heb in mijn loopbaan tot dusver nog bijna niet gescoord en nu maak ik een zeer belangrijke goal. Ik tracht bij mijn invalbeurten de ploeg altijd wat gezonde agressiviteit bij te brengen en dat is vanavond (zaterdagavond, red.) gelukt. Of ik na het geblesseerd uitvallen van De Coninck op een basisplaats reken nu woensdag in Brugge tegen de beloften van Cercle? Dat zien we wel. De concurrentie op de linkerflank is groot, maar ik steek veel op van de routiniers Wantens en De Coninck. We hebben een goede band, want Jilke was zeer blij voor mij dat ik gescoord had. Na de nederlaag op Olsa Brakel is deze zege een opsteker. Coach Carl De Geyseleer zette ons voor dit belangrijk duel op scherp.”