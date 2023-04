Jari De Vriendt (Eendracht Aalst): “Ik ben klaar voor de zware onderlinge concurrentiestrijd”

voetbal tweede nationale A Olsa Brakel kan tegen recht­streeks concurrent Harelbeke degradatie­spook verjagen: “Bij winst zijn we zeker”

Met nog vijf matchen te gaan is het stilaan money time in de verschillende reeksen. Dat is ook in tweede nationale A niet anders, zeker als het gaat om de strijd tegen de degradatie. Het zondagduel tussen Olsa Brakel en Harelbeke kan op dat vlak wel eens cruciaal zijn voor beide ploegen. De West-Vlamingen hebben een kloof van vier punten goed te maken, maar geel-zwart kan bij winst het degradatiespook verjagen uit de Brakelse Parkweg.